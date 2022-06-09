世界經濟成長率紛紛遭降，英特爾也看壞半導體景氣，美股收跌影響台股走勢，但量縮殺低力道有限下，加權股價指數僅下跌49.17點，跌幅0.29％，以16621.34點作收，成交金額1942億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，由於新興科技應用與數位商機持續熱絡，原物料行情居高，加上國際油品市場供需緊俏推升礦產品出口創高，5月總出口較上年同月增46.8億美元，為歷年單月次高，年增12.5％，雖然年增率仍有雙位數，但年增率已經降至近期新低。

而隨大陸逐步解除封鎖及恢復正常生產、各國陸續鬆綁邊境措施，國內半導體廠商延續產能擴充之勢，加以即將進入傳統營運旺季，皆有利維繫台灣下半年出口動能；不過俄烏戰爭僵持、通膨壓力升高、新冠變種病毒，加上去年同期基期墊高，出口年增率恐不易大增。

美元近期出現高檔回落，亞幣近期出現反彈，站穩月線，台幣若能回升，有利資金進入台股，對於指數反彈有幫助。

外資期貨未平倉目前仍持續增加接近萬口，現貨市場雖然呈現買賣互見，但相較於年初整體賣超已經不大，本土投信在集中市場持續維持買超，櫃買市場也呈現回補，從法人態度目前偏向中性偏多。

從融資餘額來看，融資整體近期呈現持平，融券仍維持高檔，籌碼面偏向多方，短線雖然面臨季線反壓需要整理，但預期下檔仍具備支撐。