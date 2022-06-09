廣越(4438)5月合併營收14.81億元，年成長10.71%，連續8個月年增正成長。廣越總經吳朝筆表示，集團營運規模逐年提升，廣越與既有品牌客戶之合作關係緊密，品牌客戶下單情形暢旺，目前訂單能見度已到10月。

廣越表示，中國封城及俄烏戰爭對企業營運影響已逐漸淡化，另有關通貨膨脹之隱憂，因廣越公司主要產品以中高價位之高端及機能產品別為主，較不受影響，整體而言，市場營運風險及不利因素降低，品牌客戶下單仍持續增長；2022年5月累計營收已較去年同期成長62.34%，邁向傳統旺季，預期下半年營運表現預期將優於上半年，集團營運持續成長。

展望未來，廣越表示，集團持續擴大產能，並積極擴展約旦生產基地，分散產品類別及爭取新品牌客戶之訂單，過往營運受季節性影響，造成淡旺季區隔懸殊情形可望淡化。

法人表示，廣越為市場上少有橫跨運動及戶外服飾龍頭品牌客戶之代工廠商，手上主要客戶涵蓋運動品牌Adidas、Nike、UA、NB及戶外品牌The North Face、Patagonia、Aritzia等，代工產品之價位以中高價位為主，法人看好廣越今年營收、獲利都有望衝新高。