蔡其昌等一行人走下樓梯時發現地上有積水，一不小時可能造成學生滑倒，要求校方一併列入。（陳世宗攝）

台中市北勢國中操場跑道年久失修不堪使用，周遭樹根年年增長導致操場跑道隆起龜裂，加上長期日照曝曬、排水不良影響到PU跑道壽命；立法院副院長蔡其昌9日邀集教育部等單位會勘，爭取體育署部補助經費1333萬元，改善多年來跑道不良等問題，期望讓師生在使用時更安全，並提升學生上課品質。

蔡其昌說，北勢國中是體育發展重點學校，包含棒球隊跟跆拳道表現都非常優異，學校體育設施完整性跟安全性都應該更重視，健身房既有設備老舊、器材設施也不足，運動場跑道及籃球場鋪面改善，一併協助向中央爭取經費，希望未來給孩子們安全嶄新、設備齊全的運動環境，徹底解決北勢國中的問題。

立委林靜儀表示，運動並不只是孩子們在學習課程上的點綴，而是孩子們成長過程的重點，除培養身體強壯外，也對人格養成有所助益；讓孩子們擁有好的運動環境，一直都是民代幫忙的重點。希望中央地方攜手努力，整建北勢國中更完善的運動環境，讓喜歡運動的孩子得到更多肯定跟支持。

教育部體育署學校體育組長蔡忠益指出，行政院對學校相關運動設施改善有專案補助經費，北勢國中跑道及籃球場現況，待學校提報相關計畫後，將核定補助預算，透過中央經費挹注能夠徹底解決學校運動環境的問題，給予孩子們最大支持，培養基層運動的良好風氣。

北勢國中獲得補助總經費1333萬元，將進行200公尺PU環形跑道及跳遠及助跑道場地改善、球場改善（5mm壓克力球場鋪設）、增設體育設備及器材（電腦跑步機及划船訓練機等設備），預計於今年12月31日前完工。