草爺認真洗地，希望化解酸民對於遶境造成環境污染的誤解。（紅心字會提供）

草爺（左起）、超艾夾用吹葉機，集中鞭炮灰。（紅心字會提供）

超艾夾（左）、草爺，帥氣持吹葉機。（紅心字會提供）

藝人草爺、超艾夾，受到《做工的人》作者林立青邀請，擔任「友洗社創」志工，參與艋舺啟天宮，恭祝料館媽天上聖母聖誕遶境祈福活動，草爺、超艾夾化身「文青8＋9」用清洗環境的行動，讓民眾對於遶境後所產生的疑問，能夠更加認識與明白；透過清洗行動，也感受到在地人對於土地的熱情與愛。

林立青表示：「自己的遶境自己掃，環境的維護靠自己」。遶境是神明送給這個地方的一份禮物。民眾參與遶境，就是貢獻力量在你的家鄉，你愛的地方；謾罵是沒有辦法改變所有的，你就想自己有什麼方法可以改變，想辦法貢獻力量，就會化解一切的誤會。

草爺說，曾遇過很多酸民在影片下方留言謾罵遶境造成環境污染、留下一堆垃圾沒人清理之類，「很多網友也說我們是8＋9，我確實從小就接觸地方信仰陣頭文化，我尊重所有人的意見；但我自己辦過草屯的城隍祭，也走過大甲媽、白沙屯等大型遶境盛事，過去參與遶境活動，幾乎都是走在陣頭的最前面或是隊伍中間；但我心中也曾有個疑問，相信有很多人也覺得奇怪，為何繞境陣頭一結束後，路面可以這麼乾淨？」

草爺、超艾夾在清洗過程中，首先運用吹葉機，把地面的鞭炮炮灰、垃圾做集中，接著在以掃把清掃，最後則是運用特製的高壓清洗機，把鞭炮燃燒後的痕跡、污漬清洗乾淨。中華汽車也提供車輛，裝載所有重型機具設備，讓行動更有效率，沿途，志工還會以大型帆布，替行經的店家、民宅做遮擋，避免污水噴濺到門面、車輛、案桌、紅壇等，相當貼心。

草爺說遶境是這塊土地特有的民俗活動，「我們學習尊重每一種宗教，不同的民俗風情，我自己是認為，現今，大部分的遶境、陣頭素質都在改變，所有負面的聲音，也是要虛心接受、改進」，並表示看見遶境沿途有許多民眾自動自發的拿著清掃工具，加入清掃路面的行列，感受到這土地的溫暖人情。