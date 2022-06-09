清大資工系助理教授郭柏志與跨國研究發現，人工智慧（AI）恐有種族歧視，使用AI深度學習演算法來判讀X光片及電腦斷層掃描，電腦竟可從醫學影像分辨出患者人種，引發醫療不平等現象，成果登上國際頂尖期刊《刺胳針數位健康》（Lancet Digital Health）。

郭柏志指出，近年來，醫界大量引進AI，研發醫療機器人、智慧診療及醫學影像識別技術等，有助醫師快速、準確診斷，美國食品藥物管理局（FDA）也核准，醫院採用AI輔助判讀X光片及電腦斷層掃描等醫學影像，AI的深度學習系統可幫助電腦針對大量資料自我訓練，並發展出辨識模型。

清大與麻省理工、哈佛等跨國研究團隊，與美國國衛院合作，分析超過20萬位病患的胸部、頸椎、手部X光及胸部電腦斷層掃描，發現人類放射師無法從X光片判斷出患者的種族，但AI能輕易做到，且準確率高達9成。

郭柏志說，成員簡直不敢置信，一開始以為AI從「骨質密度」來判斷人種，但並非如此，科學界迄今仍不解，AI到底是如何判讀出人種。

但AI能判讀人種，將影響醫學影像判讀準確率，引發嚴重醫療倫理問題，郭柏志表示，研究發現白人的醫學影像誤判率是17％，但黑人的誤判率卻高達28％，相差超過10個百分點，同時，誤判醫學影像也會影響急診、醫療給付等資源分配。

郭柏志指出，原以為人類才有歧視，AI應最公平，但沒想到AI也默默提取人類未要求它學習的資訊，如人種及性別等，下階段努力目標是去除歧視，讓各族群醫學影像判讀有一致準確率。