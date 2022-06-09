隨著確診居家照護的民眾越來越多，縣府準備的居家防疫包也不能馬虎，不過因物資吃緊，防疫包內容物也會不定期滾動式調整。(縣府提供／吳建輝彰化傳真)

有關彰化縣防疫即時訊息及諮詢，民眾可以撥打04-7531999或上縣府網站利用「訊息對話框」進行諮詢。(縣府提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣9日新增5266例新冠肺炎確診個案，確診數為國內第6高，其中12歲以下確診率達10％，也讓家長擔心恢復實體課會有群聚風險，王惠美表示，目前加速施打縣內未施打疫苗學童速度，約有1178名5至11歲學童，9日起開始分流至各鄉鎮合約院所接種。

王惠美表示，中部已進入高原期，過去因居家隔離期間或其他原因位置校園接種4至11歲幼童疫苗者，共有1178位學童，已請學校通知，即日起開始分流接種，而幼兒園尚未接種疫苗未滿5歲的幼童也有1378位，目前也已經請幼兒園通知家長，配合分流盡速至醫院接種。

而隨著確診居家照護的民眾越來越多，縣府準備的居家防疫包也不能馬虎，除了有餅乾、飲品、口罩、只是藥品，還有縣長的關懷信與體溫計、血氧機等，不過因物資吃緊，防疫包內容物也會不定期滾動式調整。

縣長也提醒，目前縣內針對兒童快篩陽有進行輕重症分流，若兒童出現相關症狀經醫師評估有率開需求，即會提共免費快篩試劑，另外有關彰化縣防疫即時訊息及諮詢，民眾可以撥打04-7531999或上縣府網站利用「訊息對話框」進行諮詢。