基隆市郭姓男子涉嫌持有槍枝、毒品，警方8日前往郭家埋伏，將人壓制後，於屋內搜出突擊步槍3把、仿金牛座短槍3把、子彈154顆，以及毒品安非他命，詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例罪嫌送辦。

基隆市警察局表示，日前接獲線報，年約20多歲、具毒品前科郭男持有槍毒，第二分局偵查隊與刑事警察大隊偵三隊立即組成專案小組，經數月蒐證，於8日部署警力，佈線埋伏在郭家外，員警趁郭男返家失去戒心之際，向前壓制後執行搜索。

郭男起初否認持有槍械，直到員警在羽球袋、提袋中查獲6把改造槍枝，以及安非他命毒品、吸食器後，他才坦承自己有收藏槍枝習慣。

據了解，6把皆為改造槍枝，分別為3長、3短，其中長槍有2把是仿每分鐘擊發900發子彈的ST-15步槍，另一把則為M4卡賓槍。警方不排除郭有販售意圖，將擴大追查。

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