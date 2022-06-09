被視為長榮兄弟「終須一戰」的長榮鋼鐵改選明日登場，電子投票下午出爐，由大哥張國華提名公司派名單勝出，董事提名人，也是現任長榮鋼鐵董事長林耿立拿下最高的支持權數為331.52萬權，成為第一高票，領先弟弟派支持的人選，也為目前經營團隊，即哥哥派陣營注入強心針。

長榮鋼鐵股東會將選出4席董事及3席獨董，由於長榮鋼鐵是長榮航空第四大股東，倘若長榮鋼變天，弟弟派就可拿下長榮航空，長榮集團將正式海空分家。

哥哥派先前獲得被譽為「外資投票米其林指南」的ISS報告相挺，公開支持長榮鋼董事會(哥哥張國華派)提名的董事，根據投票結果，總表決權總數為1304.73萬權數。

哥哥派提名的名單分別為林耿立331.52萬權、柯麗卿234.13萬權、長榮物流代表人張國華243.72萬權、維達開發(股)公司代表人李孟玲229.51萬權。

提名獨立董事的方面，哥哥派的華騰會計師事務所會計師李冠賢261.09萬權、雙榜法律事務所主持律師連元龍260.9萬權及大成台灣律師事務所律師蔣瑞琴258.84萬權。

弟弟派的部分，長榮國際34.1萬權、凱明投資10.9萬權、鄭深池23.45萬權，富好國際2.54萬權、正好開發2.85萬權。三位獨董的分別為中菲行前執行長林天送拿到12萬權、誠正聯合會計師事務所會計師林淑玲拿到6.14萬權、博新法律事務所主持律師陳筱屏拿到6.32萬權。