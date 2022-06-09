長榮航空表示，為提供更安心優質的搭機體驗，旅客凡是搭乘7月1日以後出發航班，皆可於班機起飛前21天內登入行程管理查詢機上菜單及飲品，皇璽桂冠艙、桂冠艙、商務艙及部分航線豪華經濟艙旅客可直接線上預訂主餐，或先選擇不需用餐，以減少食材浪費。訂餐服務會於班機起飛前24小時截止。

另提供多元化的選擇，長榮航空首先推出「CAREhER」的亞太高階女性的領導力共學平台，提供各領域優秀女性專訪；「聽天下：天下雜誌」精選天下雜誌精闢觀點，聚焦財經、國際趨勢的優質新聞、訪談與評論；「闖天下：天下雜誌」內容提供人才多元觀點，未來也將陸續導入更多類別的優質節目。

全球知名的「航空乘客體驗協會（APEX Airline Passenger Experience Association）」8日在愛爾蘭都柏林頒發「乘客評選大獎（Passenger Choice Awards）」及「協會認證（Official Airline Rating）」，長榮航空獲乘客評選「東亞最佳航空」（Best Overall Airline in Eastern Asia）、 「全球最佳客艙服務」（Best Cabin Service）及協會認證的「全球五星航空公司」（Five Star Global Airlines）等三大獎項。

該次評選針對全球600多家航空公司、超過100萬個航班的乘客，以全球及區域等類別，評比「客艙舒適度」、「客艙服務」、「機上餐飲」、「機上娛樂」和「機上網路」填寫問卷，調查結果提供專業的外部審核公司查驗。長榮航空自2018年起四度被評為「全球五星航空」、蟬連兩屆「東亞最佳航空」，今年也榮獲「全球最佳客艙服務」。