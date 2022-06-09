舉尾蟻蟻窩的外觀。（新竹縣生態休閒發展協會總幹事劉創盛提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣野生動物救傷站目前收容的2隻重傷穿山甲，每天都要吃掉1整顆蟻窩，因園區內能尋獲的小型蟻窩不適合採摘，將面臨「斷糧」！縣府農業處請民眾「順手尋蟻窩，救救穿山甲」，若發現有直徑25公分以上的舉尾蟻窩時，趕緊通報農業處評估處置。

農業處長范萬釗指出，穿山甲喜食的螞蟻，是第二級保育類動物，生活在淺山區域村落及農墾區，和人類活動範圍高度重疊，受驚嚇時會原地蜷曲，而不是快速逃竄，所以常被野狗咬傷最遭違法獵捕。

農業處從4月至今已接到逾10起穿山甲救傷通報，大多為遭野狗咬傷，其中有1隻因尾巴被完全咬斷，1隻遭咬傷造成多處鱗片脫落，傷勢嚴重，需要在野生動物救傷站住院治療2周以上。

住院中的2隻穿山甲為成體，每天都需要吃掉1整顆蟻窩，食量龐大，雖然救傷站每天都會派人在園區內找尋蟻窩，但近日來都只找到小型蟻窩，並不適合採摘，導致救傷站的蟻窩即將斷糧，因此公開徵求民眾協助「供餐」。

范萬釗說，民眾如果發現直徑達25公分以上的「舉尾蟻窩」時，先不要出手摘採，請先在「新竹縣政府農業處」臉書粉絲專頁傳訊息通報，該處或救傷站會派人前往評估。

范萬釗解釋，舉尾蟻也是生態重要的一環，民眾若發現蟻窩切勿自行採摘，僅需協助通報位置即可，縣府會派人評估後再視需求採摘，確保鄰近樹上仍有其他小型蟻窩，不會過度影響當地螞蟻族群。

由於穿山甲只吃舉尾蟻可能會導致營養不均衡，救傷站會盡速救治傷口，待復原後讓穿山甲回歸山林。同時呼籲民眾若發現活動力正常且無外傷的穿山甲，切勿干擾或帶回家，但如果有新鮮外傷或活動力不佳的情況，請盡快通報縣府前往救援。