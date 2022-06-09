十銓(4967)公布5月營收5.1億元，月增13.35%、年減18.47%，2022年1~5月合併營收26.64億元，年減15.43%。疫情影響仍在，美國帶頭升息縮表及歐洲戰事導致糧食危機影響下，過往兩年世界在消費性電子的消費力正在消退轉往民生必需品上。世界對記憶體的需求也更傾向伺服器、資料中心及未來應用的車用電子等系統整合應用，消費級應用則以商用及電競的族群支撐。

面對丕變的全球局勢，十銓近年在消費市場累積的品牌經驗正面臨改變。為求持續與成長，2022年一改過往每年五六月以COMPUTEX為主軸的品牌行銷策略，加強全球電商銷售的推廣，通過內容強化、社群連結、媒體操作及銷售檔期規劃，增加整體的曝光流量與銷量。5月品牌營收佔整體營收近90%，SSD銷售佔品牌收入34%；DRAM銷售佔59%，電競更突破50%的出貨佔比。

2022除了在銷售及行銷方式的轉型外，十銓工控Industrial亦有所斬獲。以TRUST+核心的技術發展，通過散熱、水冷的專利與設計，不但獲得多項國際設計大獎的肯定。同時，針對AI輔助的醫療系統、智慧城市的監控與管理推出多項模組化產品，積極通過系統廠進行技術整合，可望成為十銓品牌下半場的進攻主力。

面對俄烏戰爭、通膨升息，全球經濟產業仍增添變數。從上游原廠紛紛加速擴產、擴充編制及提升研發人材來看，雲端、伺服器及資料中心的大量處理資訊及數據需求仍待滿足，十銓持續加緊投入AIoT、伺服器的整合開發，持續朝高效高速邁進，以滿足蓬勃發展的5G和HPC相關應用市場需求。