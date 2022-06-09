新能源車及工控需求強勁，精星(8183)董事長焦佑衡表示，目前精星幾乎是滿載，第3季也很好，為因應客戶需求，精星已在蕪湖建立新廠，新廠其中一區將於7月1日開始生產，預計年底就會填滿，二區亦將於明年新增自動生產設備，今年是非常好的一年。

精星今天舉行股東會，會後舉行線上記者會，近期上海及昆山全面解封復工，車廠重啟拉貨，精星營運亦擺脫4月谷底重回成長。

焦佑衡表示，過去大家將PCBA視為服務廠，從國外看，台灣精星不是很大的公司，但5、6年前開始決定往新能源車及重工機械等少量多樣、必須長時間證認、非常特殊的立碁市場發展，經過多年不斷轉換的努力，終於走到這些特殊領域，與電池供應商及新能源車廠建立長期配合關係，且因歐美客戶尋找大陸廠商合作，也開始進入歐美市場，這些都是佈局很久的成果。

就產業來看，精星總經理劉貞佑表示，2021年新能源車較2020年成長150%，產量不到400萬輛，2022年預計成長至500萬輛，2025年可望超過1200萬輛，2021年到2025年年複合成長達38%，前景相當看好。

焦佑衡表示，第2季因大陸封城，致使客戶拉貨較慢，不過解封後需求很強，目前精星狀況非常好，幾乎是滿載，第3季也很好，今年是非常好的一年。

由於客戶訂單強勁，精星蘇州廠已經滿載，公司在蕪湖建立新廠，劉貞佑表示，蕪湖廠有6條SMT線，共分為兩區，其中一區將於7月1日正式量產，預計很快會填滿，另一區預計明年增加自動化生產設備，以因應江西等地客戶需求。