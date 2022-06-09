朱頭皮推出新專輯《防疫清冰箱》。（三川娛樂提供）

朱頭皮將於6月26日舉辦《出道30年感恩紀念大會》。（三川娛樂提供）

金曲台語歌王朱頭皮（朱約信）為慶祝出道30周年，推出最新專輯《防疫清冰箱》，56歲的他大解放，全裸入鏡拍攝專輯內頁照，靈感來自AV帝王第二季，朱頭皮表示：「當時一邊看一邊哭，人家破人亡也要搞藝術，幹音樂不就是要這種熱誠！」於是他和設計師以黑膠規格精裝設計專輯，既然是清冰箱那設計冰箱裡有冷凍朱頭皮，全裸上陣兩點全露，第三點用支金麥克風代替，在設計師慫恿之下朱頭皮完成首次全裸上陣巨作。

朱頭皮2020年發完《朱頭皮普拉斯未知之境》後，時隔2年再次推出新專輯，他分享防疫期間在家整理起堆得一山還有一山高的東西，加上他在醫院實習的女兒被趕回家，天天跟女兒相處24小時，朱頭皮開始搞NFT初有所感，女兒發現他貼在唱片櫃玻璃上的一張[一元支票]，是民國98年滾石唱片掛號寄給他的1塊錢台幣的版稅支票，女兒問：「啥都可做成NFT去賣嗎？你這個[一元支票]可不可以賣？」於是，他去年7月初把[一元支票]做好了，NFT限10顆，一顆10鎂，20分鐘賣完，一塊錢台幣變三千塊台幣，《防疫清冰箱》專輯運作也就這麼開始了。

《防疫清冰箱》20首歌曲，在FlyingV 募資原先設定10萬達標，沒想到上架2天最後以57萬結尾232人贊助，朱頭皮笑稱「臺灣募資量最大，史上空投最多的成績！」朱頭皮同時也宣布在6月26日Legacy Taipei舉辦《出道30年感恩紀念大會》。