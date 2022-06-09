勞工的勞退新制是否要開放自選投資標的近期又成為熱烈討論議題，多個勞工團體9日上午召開記者會聯合公開反對，稱業者把勞退基金視為肥羊，想要來分一杯羹，「而且業者可以自行推出相關自選商品」，認為勞動部沒有要開放的理由，呼籲政府應當保持保守立場，確保勞工老年經濟安全的保障。

台灣勞工陣線、全國產業總工會、全國金融業工會聯合總會、台灣勞動與社會政策研究協會上午聯合召開記者會，公開明確表達勞工團體的疑慮和反對立場，同時也破除外界開放自提自選投資的迷思。

據勞工退休金條例第14條第3項規定，勞工可以在每月工資6％範圍內，自願提繳退休金，且自願提繳之退休金，可不計入提繳年度薪資所得課稅。勞團表示，確定提撥制的勞退新制自2005年開辦以來，基金快速累積，截至2022年3月31日為止，勞動基金中「新制勞退退休基金」已經累積達3兆3千1百41億新台幣之多，龐大的基金衍生基金管理上的問題，勞動部過去也自行揪出內部弊案。

依勞保局統計資料顯示，截至2021年底，全體提繳勞工退休金人數為724萬2,421人，參加自願提繳人數為83萬4,645人，占全體提繳人數11.52％。據官方統計，2022年3月新制勞退「自提勞工」月提繳工資平均為6萬3,655元，相較整體新制勞退勞工月提繳工資平均為4萬2,253元，高出1.5倍。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯表示，投信業者一直「把勞退基金視為肥羊」，宣稱政府投資績效不佳，但事實上勞動部勞動基金運用局自操的部分並沒有比委外代操來的差。他說，外界因為勞動基金局發生內部弊案，呼籲要開放勞退自選、透過外部代操來防弊，但其實過去民間代操業者發生的弊案至今都無法定罪。

台灣勞動與社會政策協會執行長張烽益認為，民間投信投顧業者疾呼開放勞工自提自選只是第一步，下一步就是要讓雇主提撥的那一部分也可以自選，讓更多資金可以投入市場。他指出，勞動部統計勞退基金目前有1.8兆元由業者代操，其中4,000億是給國內民間業者，光經營管理費就拿了10.1億元，若開放勞退自選標的，投信投顧業者就有更多籌碼，也能賺取更高額的管理費。

全國金融業工會聯合總會理事長韓仕賢也說，勞退新制基金立法用意是讓勞工從職場離退後可以保障老年生活的基礎，是讓勞工退休有可以支配的資金，所以勞退基金必須要更穩健保守，不是為了衝高獲利而投資操作，呼籲政府應當保持保守立場，確保勞工老年經濟安全的保障。