美國體操天后拜爾斯(Simone Biles)在去年東奧僅拿下1銀1銅，但接連退出許多項目的她已令人欽佩，因為事後她談到自己仍受過去「隊醫性侵案」影響，2018年美國體操隊隊醫納薩(Larry Nassar)被爆濫用職權性侵超過156名女孩，拜爾斯正是受害人之一。而這件事在最近有了新進展，拜爾斯在法庭上向聯邦調查局(FBI)提出10億美元求償，認為對方無積極作為，才導致多人受害。

Simone Biles and dozens of other victims seek $1 billion from the FBI for failing to promptly investigate sexual abuse allegations against Larry Nassar. pic.twitter.com/bUMcUBFkyN — Bleacher Report (@BleacherReport) June 8, 2022

根據《今日美國》報導，拜爾斯日前和多位受害體操女將向FBI提出10億美元求償，認為FBI早在性侵案發生前，也就是約2015年時就知道此事，但隊醫納薩卻在2016年秋天才被捕，雖然去年她們有和美國體操協會、美國奧會達成和解，並獲得賠償，但仍對FBI當時無積極作為感到不滿，拜爾斯和90位受害者向FBI提出索賠10億美元要求。

當年這起案件震驚全球，納薩被爆在擔任奧運體操隊主要隊醫其間，將選手麻醉後性侵，更被查出此前在一所高中體操社團多次性侵女性，被法院判處包含175年有期徒刑等多項罪刑，而身為美國體操隊主力戰將的拜爾斯坦承她正是受害者之一，去年奧運結束後她受訪表示自己是因心理疾病退出多項賽事，在奧運期間仍受到此事件嚴重影響。