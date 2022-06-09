新生代男神陳昊森最近星運長紅，加上身高外型的優勢，不僅感情生活備受矚目，且成為時尚新寵。最近他搶拎萬寶龍（Montblanc）大師傑作精選系列Soft皮件，在社群媒體分享心情：「用心去對待的事物，背後是你看不見的一面，反饋給你的，一定是你能感受到最好的一面」，贏得上萬粉絲按讚。

新生代男神陳昊森成為時尚新寵，受邀拍攝萬寶龍大師傑作精選系列Soft皮件形象照。（Montblanc提供）

新生代男神陳昊森成為時尚新寵，受邀拍攝萬寶龍大師傑作精選系列Soft皮件形象照。（Montblanc提供）

大師傑作精選系列Soft皮件是萬寶龍藝術總監Marco Tomasetta的最新力作，延續品牌優雅內歛的時尚風格，搭配不對稱的結構，並將隔層與收納置於皮件外側，在拉鍊扣和手把也融入鋼筆筆尖輪廓，設計風格大膽奪目，充滿時尚氛圍，全系列選用特級柔軟的皮革製作，不僅外觀時尚，從觸感就能感受Soft皮件的奢華，加上簡約與實用的設計感，適合生活節奏快速的商務時尚人士。

新生代男神陳昊森搶拎萬寶龍大師傑作精選系列Soft皮件的主打包款，可當後背包、公事包、行李袋和手提包使用。（Montblanc提供）

新生代男神陳昊森搶拎萬寶龍大師傑作精選系列Soft皮件的主打包款，可當後背包、公事包、行李袋和手提包使用。（Montblanc提供）

陳昊森以暖橘色正裝和印花襯衫搭配大師傑作精選系列Soft包款，一派的灑脫姿態，完美襯托包款的精緻設計，其中一款「24/7」提袋，意指一天24小時、一周7天都可使用，可轉換成手提包、公文包和行李袋，再加上雙肩後背帶的設計，假日還可當成休閒後背包使用，是主打包款。

萬寶龍大師傑作精選系列Soft皮件的主打包款，可當後背包、公事包、行李袋和手提包使用，5萬9300元。（Montblanc提供）

萬寶龍大師傑作精選系列Soft單肩包，3萬6700元。（Montblanc提供）

萬寶龍大師傑作精選系列Soft腰包，2萬5600元。（Montblanc提供）

萬寶龍大師傑作精選系列Soft收納包，1萬7400元。（Montblanc提供）

萬寶龍大師傑作精選系列Soft皮件的主打包款，可當後背包、公事包、行李袋和手提包使用，5萬9300元。（Montblanc提供）

萬寶龍大師傑作精選系列Soft單肩包，3萬6700元。（Montblanc提供）

萬寶龍大師傑作精選系列Soft腰包，2萬5600元。（Montblanc提供）