日本女星岡田紗裡（岡田サリオ）擁有日本、菲律賓、西班牙三國混血，外型亮麗，以翹挺美臀聞名，除了從小學習芭蕾，她也學習過空手道，相當多才多藝；她先前是寫真集女星，後來轉向演員發展，近期網路上流傳她的投球照，畫面中她穿著丁字褲，長腿踢成一字馬，姿勢相當驚人。

有網友在社團「爆廢公社公開版」貼出「請問一下這個是什麼投法？」，照片中是一名正妹只穿著丁字褲，抬高腿做出站立一字馬，手上還拿著棒球和手套，背後似乎是球場，好像是在球場裡做出高難度開球，這張照片立刻引起無數網友回應「那個，我這場捕手先上場喔」、「擎天一柱的投法欸」、「夭壽勒！這個逆天長腿也太辣」、「哪一個棒球場啦？太好看了吧」、「突然愛上當捕手的感覺」、「這樣投球居然在這角度拍，到底會不會拍照」、「說真的，這動作難度很高，還穿高跟鞋，這女的有練過」、「太扯了，第一次看過這種投球」、「好誇張啊，到底是怎樣可以站那麼穩啊，又那麼美」。

網路流傳的一字馬投球照，其實是來自岡田紗裡過去曾經出過的寫真封面。（圖／岡田サリオ推特、爆廢公社）

不過有眼尖網友認出，照片中的女生是日本混血女星岡田紗裡（岡田サリオ），過去曾是寫真集女星，近期轉型成為演員，而該照片並不是真的在球場拍攝，是網友從她過去的寫真作品中去背的KUSO照片。

轉型當女演員後，岡山紗裡的造型逐漸轉變成甜美路線，很少露出傲人好身材，不過由於身材比例好，過去曾被封為「國寶級美尻臀」，她仍會分享一些健身、日常等性感辣照，製造粉絲福利。