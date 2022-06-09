中部地區去年遭逢旱災，中央為了抗旱，在台中市水湳經貿園區附近開鑿20處地下水井，市議員楊正中說，因應中科廠商用水需求，最近水利局與中科管理局又要設立「水湳再生水廠」，他憂心持續抽取地下水，恐造成地層下陷，呼籲市府正視問題。

楊正中說，水湳經貿園區的地下水在10多年前受漢翔公司汙染，經整治後，目前水質是否符合標準仍不得而知，但中央去年抗旱期間在此處開鑿20處地下井、抽取地下水源，近來又要在水湳設立淨水廠，將提供再生水給中科廠商使用，憂心若遇到枯水期，恐因水量不足、再加上大量抽取地下水，造成地層下陷。

台中市水利局表示，日前與中科內的友達等廠商簽約設立再生水廠，目前該案由友沛集團設計中，完成後將召開地方說明會；淨水廠水源不會抽取地下水，將使用水資源回收中心的水。至於中央開鑿的20處水井，當初已註明僅能在旱災應變中心成立後使用，平時不能抽取。

港尾里長楊忠義說，中央在水湳經貿園區鑿井或設置淨水廠，都沒有與地方溝通，呼籲市府應嚴格把關。