台大公衛教授詹長權近日發現，國內染疫死亡數平均13天就翻倍，高居全球第二快，呼籲政府加強分析找出原因，否則死亡數還會再翻倍。中央流行疫情指揮官陳時中今天回應，印象中香港的染疫死亡數增長比我國快，將進一步分析，比較出各國的染疫死亡成長數字。

詹長權統整去年五月中到今年6月7日發現，台灣的流行期來的較晚，但死亡人數上升趨勢與南韓類似，且死亡率高峰也逼近南韓，上升速度相當快，且進一步分析台灣的染疫死亡數平均13天就翻倍，比南韓的81天、新加坡192天、日本298天快上不少，若不找出原因，死亡數還會再翻倍。

陳時中表示，沒有看到台灣染疫死亡數成長高居全球第二的相關資料，至於我國染疫死亡數是否平均13天就翻倍？印象中前段時間死亡成長較多的是香港，那時候我們有驚訝到，但至於台灣是否有比較快？則可以再拿相關數字出來對一對。

陳時中說，我國疫情致死率在一開始時能維持相當低的水準，主要是因為死亡與確診本來就有時間差，等到疫情與死亡數發展到相對持平，就進入到所謂的高原期，接著當疫情往下、確診數減少，但死亡人數仍持平，就會發生致死率較高的狀況。

對此，陳時中表示，有人建議國內應改成死亡數，死亡率，或是用每百萬人死亡數來統計，但這些都是一個整體情形，無法反映當下的情況，因此也有人提到可回歸到發病日、確診日來看死亡數，不過又擔心會被詬病為校正回歸，問題相當多。

陳時中說，因此目前使用7日內的移動平均，可以將確診數拉的較廣，讓死亡數與真實世界較為貼近，不過任何統計方式都有一定的侷限性，只要大家能夠了解來由與算法，就能清楚所帶來的意義。