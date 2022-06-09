全球各地雖然還是有零星新冠疫情傳出，但整體染疫高峰期似乎已經過去。一些當初在新冠病毒肆虐時大發災難財的廠商，目前也很難再找到類似商機，好好再賺上一大筆。以馬來西亞的Top Glove來說，目前股價只剩疫情最高價的13%而已。

大馬這家全球最大拋棄式乳膠手套業者，在2020年初新冠病毒剛爆發時，所生產的手套頓時洛陽紙貴，公司股價也跟著扶搖直上，從原本1塊多馬幣令吉，飆升至9塊多令吉。

不過好景不常，Top Glove的股價在高檔徘徊了兩個月左右，於2020年10月底左右，便開始一路下滑。目前，Top Glove只剩下大概1.22令吉，市值蒸發160億美元，且還在持續減少中。

產業分析師認為，全球市占率超過20%以上的Top Glove，在新冠疫苗相繼推出、疫情降溫，以及投入成本增加之下，競爭優勢愈來愈小。因此，獲利能力將備受考驗。

2020年7月中，美國嚴打涉及剝削勞工權益的公司，Top Glove因此被點名，手套也暫時被扣押不得進口美國。之後，Top Glove陸續支付員工賠償金、改善工作條件等，在2021年9月中旬，Top Glove的手套終於又能輸入美國。

根據大馬政府官方資料，在美國海關對Top Glove實施暫扣令期間，Top Glove損失金額大概在36億馬幣，約8.57億美元。而這1年多的股價，Top Glove也從7塊多令吉，漲至9塊多馬幣之後，最後來到3塊多令吉。