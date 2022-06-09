IDC今日公布素有智慧城市奧斯卡獎美譽的2022年亞太區智慧城市大獎(SCAPA)第8屆得獎名單。本屆IDC共收到超過330多項智慧城市專案的提名，公民投票逾27萬票續創新高。

今年IDC特別新增「疫情應變管理」類別，亞太區總共有22個專案分別被選為15個獎項類別中的優勝者，其中新加坡囊括7項、臺灣5項、中國大陸4項、南韓2項。

IDC亞太區公共事業部負責人Gerald Wang說：「第8屆IDC SCAPA 是本大獎的另一個里程碑。在Covid-19疫情高峰後，城市專注於下一個常態，以社會經濟影響為目標增加了數位化的採用。今年我們見證了創紀錄超過330多個專案的提名參與。」Gerald Wang也補充說道：「在亞太地區，我們注意到創新的智慧城市項目舉措，例如透過即時數據共享實現公共機構的無縫交叉協作以產生更大的社會經濟影響；透過智慧交通和治理模式提高關聯性和實現更好的問責制、透過互動數位工具增強社會公平、綜合氣候變化和城市災害管理等。」

本屆臺灣共贏得5項專案的殊榮：臺北市政府以「i-Voting 網路投票實現夢想 直接民主向下紮根」獲得「公民參與」類別優勝殊榮，同時也以「實現校園數位4.0 的關鍵-親師生平台」奪下「教育」類大獎。臺中市政府的「稅務智能無人化服務先驅計畫」則在「數位環境與資訊取用性」類別獲得大獎。高雄市則以「高雄港聯外交通改善，運用AI智慧號誌紓解交通瓶頸」在「交通基礎建設」類獲得優勝，並以「高雄3D治安巡檢預警系統」贏得「公共安全(數據驅動警政)」的大獎。

IDC亞太區智慧城市大獎(SCAPA)至今年已邁入第8屆，IDC採用「IDC智慧城市發展指數」 的6階段基準評估框架，包含IDC分析師評選、公眾票選結果的綜合評估來評定亞太地區15種類別的最佳智慧城市專案。