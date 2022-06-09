半導體先進製程懸浮氣態污染物（AMC）防治專業廠濾能(6823)預計6月30日轉上櫃掛牌，上櫃前現增發行新股2278張，對外公開承銷2005張，其中1604張將自明（10）日起至14日，以底價每股85元競價拍賣。

濾能為半導體產業客戶提供半導體無塵室AMC解決方案，包括AMC污染量測諮詢、污染防治工具銷售與循環經濟服務。在模組濾網應用領域的產品效能與性價比高於同業，以在地化優勢取得客戶認可，在國內10奈米以下先進製程市占率已達近5成。

為因應主要客戶加速建廠及廠區維護需求，濾能去年動工興建南科廠房，將導入自動化設備提升自製比重，預計明年首季投產。新廠亦將做為再生濾網發展基地，加速研發應用於次世代先進製程的新產品。

受惠半導體廠積極擴增先進製程產能帶動需求增加，濾能2022年前4月自結合併營收3.29億元、年增達52.76％。首季營運淡季續強，稅後淨利0.13億元，雖季減達59.24％、仍年增達91.56％，每股盈餘（EPS）0.78元。

濾能表示，既有廠房維護所需約占單月營收6成，新廠首次布建需求3成、安裝服務營收約占1成，營收起伏主要受新廠布建需求影響，各產業中以半導體廠占9成為主。由於半導體產業去年起積極擴廠，未來5～10年相關需求展望樂觀。

法人認為，台灣半導體廠大幅擴產，將帶動濾能AMC化學濾網產品需求，南科新廠投產後有助增加供貨彈性、承接更多元業務，可望增添營運成長動能，帶動獲利能力逐步提升。今年相關產業營收看增2成，看好濾能營收挑戰達10億元、每股盈餘估逾6元。