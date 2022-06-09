陳玉珍說明，軍方同意繼續調派心臟外科醫生支援金門醫院，鄉親健康可獲得更好的保障。(陳玉珍立委辦公室提供）

國軍高雄總醫院葉彥良醫師去年主動申請支援金門醫院心臟外科，1年時間即將屆滿，在立委陳玉珍的爭取和協調下，軍醫局同意繼續調派醫師跨海支援，醫療作業不會出現人力不足情況，讓鄉親健康獲得更好的保障。

立委陳玉珍說明，目前部立金門醫院有2位心臟血管外科駐診醫生，其中1位是軍方補服隊勤軍醫葉彥良醫師，他原服務於國軍高雄總醫院， 去年自動請纓前來金門服務，預計於7月底服務期滿。經過部立金門醫院評估，目前仍須要多1位心臟血管外科醫師，以符合地區醫療需求。金門醫院3月間發文給她，希望她代向軍醫局爭取繼續支援。

陳玉珍說，金門醫院心臟血管外科從前年開始，即與心臟內科一起成立全年無休的「心臟血管內外科防護網」，提供緊急心血管病症的患者全方位之醫療服務，若缺少支援駐診的醫生，對於老人均多的金門地區，一旦寒冬來臨，心血管急症好發，勢必會對地區的醫療量能產生衝擊。

在陳玉珍持續與軍備局溝通協調後，軍醫局局長陳建同親自致電回覆，表示為協助離島地區醫療量能，且本於「敬軍愛民，同島一命」的精神，軍醫局同意續派軍醫全力支援。

規畫前來支援的心臟外科醫師為現任國軍桃園醫院（804醫院）的心臟外科專科醫師吳君彥，他是國防醫學院畢業，曾任振興醫院心臟血管外科住院醫師及研究醫師，將持續為金門醫療投入服務量能。