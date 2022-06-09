台玻（1802）9日召開股東常會，董事長林伯豐指出，上半年，陸對疫情管控嚴格，營運受到影響；下半年會恢復正常，預期，今年營收應與去年相當，獲利則回復到以前水準。

受惠於平板玻璃價格上漲，以及轉投資事業獲利貢獻增加，台玻去年營收560.66億元、稅後淨利114.77億元。都是歷年來最好的業績。

對於今年的營運；林伯豐指出，疫情所帶來的塞港問題，全球物價因此持續上升；Omicron對消費市場的衝擊；俄烏戰爭，導致全球原油、天然氣、原物料價格走高；而大陸政府對疫情堅持動態清零政策，造成全球供應鏈緊張。這些都加劇了市場對通膨擔憂，為2022年經濟前景蒙上不確定因素。

在大陸封城、對房地產市場調控，今年以來，讓大陸平板玻璃的價格，比去年同期下跌25～30％。

這也讓台玻今年前5月合併營收153.41億元、年減8％；第一季EPS 0.39元、低於去年同期的0.61元。

除此之外，美國聯準會針對高通膨，3月起，祭出升息縮表的緊縮貨幣政策；世界主要國家包括台灣也隨之跟進，也為今年的經濟發展增添風險隱憂，需審慎因應。

面對這一波不穩定的經濟衝擊，林伯豐表示，台玻將以「本業為根基、多元化發展」，持續強化經營體質，穩健經營永續成長。整合集團事業體發展模式，持續多元創新產業價值，以取得先機、迎接新局。