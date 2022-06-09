雷虎科技（8033）9日舉行股東常會，通過2021年度合併財報，並選出八席董事（含三席獨董），選舉結果，現任董事長陳冠如連任。

雷虎股東會通過2021年度財務報告。雷虎表示，2021年度雷虎美國子公司受惠新冠疫情居家隔離政策，整體控模型市場，除亞洲地區之外，均有大幅度成長，加上口腔醫療市場，亦逐漸脫離疫情影響，逐漸恢復至疫情前的水準。

雷虎科技2021年度合併營收11.83億元，年增30.27％，稅後淨利2,218萬元，年增6.38倍，EPS0.18元，高於2020年度的0.03元。此成長經營成果，為近年公司努力轉型與改革後，最有收穫的一年。

為強化公司治理，雷虎科技今年度獨董席次。增為三席，選舉結果，由柯文生、吳如森、吳享翰當選。後兩席為新任獨董。吳如森擁有美國加州大學爾灣分校碩士及卡內基美濃大學管理與經濟雙學士，在國內外，已有9年再生能源太陽能電站開發經歷，目前擔任恆利與恆維能源科技兩家公司董事長，為太陽能產業專家。

吳享翰畢業於英國格林威治大學企管系，目前為國際通路行銷專家，現任伯寶行公司董事長。股東會後，雷虎旋即舉行董事會，選任陳冠如，擔任董事長，繼續領導雷虎集團。陳冠如近幾年度，已把雷虎集團帶上新的營業方向與逐步提高的營業績效。

雷虎科技持續拓展多項代工（OEM）業務，如壓眼器及體外震波治療儀，體外震波治療儀今年第一季取得TFDA台灣食品藥物管理署稽核通過，將於今年下半年取得認證後開始出貨；而矽膠生產線生產射出相關重要醫療器材零組件。

雷虎科技無菌包材部門團隊，自2021年新增無菌包材產品線，目前生產出貨順暢，對營收及利潤均已產生效益。2022年第一季取得第一生技5年瓶胚採購合約，將有助於營收挹注。

至於雷虎科技無人機專案部門，走向中大型無人機及八軸潛水艇產品，朝工業用及商業用等方向研發，主要有空中基地台、中大型無人機，2022年3月24日參與中華電信花蓮演習，並取得滿分好評。2022年，無人機將結合中華電信5G及台灣高科技公司的雷達、衛星技術、感測器等，用於軍事防衛及監控市場，積極拓展全球市場，並至美國、英國及歐洲等地參展。 另集團旗下美國AE公司持續進行遙控賽車產品多品牌布局與行銷，拓展其他市場以提升營業額。Hoonigan旗下Hoonitruck專案，第一季銷售成績良好。

集團旗下雷碩創新公司，主攻遙控載具的研發、生產及製造，第一季因美元匯率升值，對公司毛利及銷售量，均有正面助益。

集團旗下牙醫事業，由雷虎生技子公司持續拓展美國客戶-漢瑞祥代工的產品線廣度，電動洗牙機及電動牙鑽機，今年第一季陸續出貨中，預計營收將持續成長