派民眾黨前中評委接富邦獨董 王世堅轟柯文哲：現在要寄生銀行？

台北市長柯文哲9日赴市議會備詢，市議員王世堅指出，市長柯文哲要派任民眾黨前中評委賴祥蔚出任富邦金控獨立董事，但他毫無財經背景專業，柯文哲長期以來被說民眾黨寄生北市府、後來又說寄生立法院，現在要寄生銀行嗎？對此，柯文哲說，過去的獨董鄧家基、張榮豐、何弘能也無財經專業。

王世堅先是問，賴祥蔚是誰？柯文哲答稱，是以前中央廣播電台的台長。王世堅緊接著說，柯文哲現在要派任賴祥蔚，代表市府出任國內數一數二的金控富邦金控的獨立董事，以北市府持有的股份，獨立董事有2席，大概北市指派了誰，董事會就一定通過，這幾天董事會就要通過了。

王世堅質疑，毫無財經背景專業的賴祥蔚適合擔任嗎？他可能有新聞廣播的專業，但是他不是財經金融專業，就只因為他有一個身份，是民眾黨的中評委，「天啊，柯文哲長期以來被說民眾黨寄生北市府、後來又說寄生立法院，現在要寄生銀行嗎？」

柯文哲回應，要說財經專業，那鄧家基、張榮豐、他以前台大醫院的院長何弘能也是（無財經專業）。王世堅反批柯，不能說闖紅燈被抓到了，說另一部車也闖紅車，柯文哲用了賴祥蔚非財經背景，說大家都闖紅燈、大家都用非財經背景的，可以這樣講嗎？柯驚吐一句「可以」。

柯文哲更怒轟，那你這不是雙標嗎？為什麼鄧家基可以、張榮豐可以？王世堅批評，現在鄧家基不在現場，就講這些吱吱喳喳，鄧家基有法律專業，因為他過去處置都是財經案子，也擔任過台北市副市長、四屆台北市議員，處理財經背景案子太多，他不是當事人、他也不在，賴祥蔚不在現場，但他是當事人，是民眾黨的中評委，而柯文哲是主席。柯則說，「他早就沒當了」。

王世堅指出，柯文哲把民眾黨主席跟台北市長混在一起了、混淆了；柯文哲又碎念說，「不能這樣講，那蔡英文總統跟民進黨黨主席有沒有混在一起？你不能不回答，大家同樣標準，不要雙標」。

賴祥蔚教授目前任教於台灣藝術大學廣電系，學校網頁顯示，他曾經擔任系主任與所長，專長是媒介經濟學與傳播政策。