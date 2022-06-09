為了立威逼迫手下敲斷對方手掌 自稱太陽會9惡煞落網

對外自稱是天道盟太陽會的27歲胡姓男子，涉嫌詐賭後再暴力討債，強押被害人至河濱公園凌虐、拍攝裸照威脅恐嚇；此外，胡嫌還對外吸收車手，但為了立威，竟要兩名新人持鐵鎚敲擊對方的手，手段極為殘忍。刑事局偵查第二大隊偵辦後，將胡嫌等9人拘提到案，全案訊後，依強盜、重傷害、私行拘禁、組織等罪嫌移送法辦。

警方調查，胡嫌在去年5月間，與林姓男子相約私下對賭NBA等國際賽事，但胡嫌輸錢就以各種理由推託耍賴，林男輸了60萬元就遭胡嫌率眾將他強押至馬場町河濱公園毆打凌虐，並拍攝裸照貼在林男住家門口，逼迫其家屬還了20萬元得逞。

胡嫌在去年9月間，在網路上以能輕易賺錢的名義招募車手，兩名20多歲男子前往應徵，當街被押走拘禁在北市中山區的套房內，胡嫌為使兩名新人懼怕、日後不敢黑吃黑，將兩人帶至信義區山上墓園的涼亭，逼迫其中一人持鐵鎚猛敲另名被害人的右手，導致手掌血肉模糊，手掌骨全部骨折及多處撕裂傷，並揚言若執行敲手的新人以後不聽從其指揮，就要將全程錄下的敲手影片提供給警方。

專案小組循線將胡嫌等9人拘提到案，查扣作案用手機、手銬、球棒、折疊刀、塑膠管、辣椒水、手抄家法等贓證物。檢方複訊後，諭令胡嫌7萬元交保，其餘嫌犯5至10萬元不等交保。

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