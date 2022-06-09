女星小嫻(黃瑜嫻)與男星金剛(李信樵)2020年8月公開認愛，兩人一起移居屏東，在墾丁擺攤還開創雞翅副業，金剛負責煮，小嫻做網路客服，於公於私都是最好的夥伴，不料上個月開直播竟公開已分手的消息，震驚外界，如今恢復單身，金剛受訪表示仍一個人繼續雞翅宅配生意，但坦言情傷未癒，還在調適中。

金剛接受《三立新聞網》訪問，表示分手後，他仍繼續雞翅生意，但現在準備的雞翅量沒有很多，而月底有新的工作，將開始拍戲，目前正在趕工中，有打算找團隊幫忙，「目前請人比較麻煩又不放心，所以我都比較希望自己能」，金剛表示去拍戲前，希望能把團隊安排妥當，客人就不會擔心他去拍戲時，買不到雞翅。

金剛也強調，會盡可能處理到讓每個客人都滿意，目前已接的訂單，都會好好處理，一定把雞翅送交到客人手上，請外界無須擔心，而他目前還在恆春處理雞翅生意，但已經整理了部分行李，慢慢搬回台北，到時候可以專心拍戲。

至於感情，金剛感謝先前小嫻幫忙他很多，但也坦言分手至今已2個月，他至今還沒走出情傷，心情還需要時間調適，至於有沒有機會復合？又或是否邁入新戀情？金剛表示順其自然，暫且將心思專注於工作。