台南＋6355 台南下周維持遠距授課 15:092022/06/09 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市長黃偉哲宣布下周高中以下仍維持遠距授課。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南今天新增6355例，市長黃偉哲今天宣布，台南兒童疫苗施打率雖為六都第1，但疫情高峰南移，中南部疫情仍在高峰，當初停課的理由也仍然沒有消除，因此，他宣布，下周高中以下學校，還是維持遠距授課。 彰化＋5266全台第6高 加速兒童疫苗接種 竹市高中以下及公幼 13日起恢復實體上課 中壢10歲確診童高燒40度 暖警開道20分鐘抵達急診 #台南 #維持 #遠距授課 #台灣 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電腦設備》融程電前5月營收減2.3% 6月回溫拚同期高 07:582022/06/09 財經 疫情在高峰！台中巿：高中以下線上教學延長至6／17 09:552022/06/09 生活 陳其邁為醫護加油打氣 盼兒童疫苗覆蓋率本周達8成 10:592022/06/09 生活 東石高中棒球隊9人確診 玉山盃青棒賽退賽 球員哭慘了 11:572022/06/09 生活 開辦視訊查驗避風險 二港船員通關改免接觸 12:302022/06/09 生活 直播》死亡暴增近4成！單日增221人病歿 本土＋72921 13:502022/06/09 生活 六都感染率曝！陳時中：中、南部還在高原期 14:342022/06/09 生活 台灣新冠死亡速度 全球第2快 專家：13天就翻倍 14:582022/06/09 生活 里長重災區！ 北市大同區里長確診率達32％ 12:152022/06/09 生活 恩恩爸打1922苦等143分鐘 國民黨團轟防疫當選戰 13:132022/06/09 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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