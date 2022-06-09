台南今天新增6355例，市長黃偉哲今天宣布，台南兒童疫苗施打率雖為六都第1，但疫情高峰南移，中南部疫情仍在高峰，當初停課的理由也仍然沒有消除，因此，他宣布，下周高中以下學校，還是維持遠距授課。

彰化＋5266全台第6高 加速兒童疫苗接種
竹市高中以下及公幼 13日起恢復實體上課
中壢10歲確診童高燒40度 暖警開道20分鐘抵達急診
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