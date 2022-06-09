國立台東女中學生大學入學表現亮眼，錄取高醫牙醫系的吳家樂未來打算返鄉服務。（蔡旻妤攝）

國立台東女中睽違13年再出台大醫科生，今年大學入學成績斐然，學生蔡僑恩一口氣錄取包括國立台灣大學等5所大學醫學系，同班的吳家樂也錄取高學醫學大學牙醫系，陳瀅心克服逆境堅定志向，錄取國立台灣大學化工系，全校師生都替她們開心。

「選擇醫學系，希望能回台東服務幫助病患」蔡僑恩透過個人申請錄取台大醫學系外，同時錄取陽明交通大學醫學系、台北醫學大學醫學系、中國醫藥大學醫學系、國防醫學系。因她喜歡生物，醫學領域與生物相關，而醫生的本質就是幫助人，所以選擇從醫，將來一定會回鄉幫助台東病患。

藉醫護人員養成計畫錄取高雄醫大牙醫系的3年甲班吳家樂說，本來以為自己沒有機會錄取牙醫系，現在錄取了，就一定會把握好好讀下去，未來打算與蔡僑恩一樣，回到台東服務。她強調，固定生活作息，養成良好生活型態，自主學習很重要。

導師林志文大讚兩位學生成績好，更熱衷課外活動，蔡僑恩國中時就跳級報名中山大學高中數學及生物研究人才培訓，也是台東縣兒少委員、台東優秀青年代表。吳家樂是管樂社副社長、環保志工，英文程度佳，曾參加全國英文演講比賽，不只畢業典禮以英文致詞，就連個人社群貼文也都以英文紀錄生活。

陳瀅心說，母親很民主，不會要求自己如何讀書，也尊重她的決定。而她特別喜歡物理和化學，化工系範圍廣，未來可以多元選擇精進方向。三乙導師黃菁瑩稱讚陳瀅心自高一開始，各種大小考試穩居前段，沒有鬆懈過，在各類活動中總是不居功，永遠在背後支持同學。

校長王垠說，「在學校裡面願意跟校長打羽毛球的人不多，但她們都跟我打過羽毛球」，三人允文允武，不僅能把書讀好，也熱衷各項活動，努力朝目前前進，最終達成目標，除了學生自身的努力，老師和家長從旁的教導指引同樣功不可沒。