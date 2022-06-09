潭子國中1994年設置的廣播系統，使用年限僅8年，校方使用已逾28年，終於獲得教育局同意補助更新。（陳世宗攝）

台中市潭子國中文化樓屋頂防水層破損嚴重，影響建物的結構及師生安全、教學品質，加上廣播系統老舊故障頻傳，立委楊瓊瓔等9日等前往會勘。楊瓊瓔指出，文化樓爭取國教署補助防水隔熱改善工程，英才樓須增加洩水明管等約250萬元；教育局承諾會盡快籌措改善相關經費協助改善，提升學校教學品質。

楊瓊瓔說，潭子國中文化樓的屋頂防水層破損嚴重，獲得國教署核定防水隔熱改善工程246萬元，因物調增加29萬2000元；培英樓已達校舍使用年限，拆除相關費用約869萬元；英才樓因原有洩水管不足，須規畫增加洩水明管等約250萬元等，教育局應盡快協助籌措經費協助改善。

副局長葉俊傑說，教育局會優先納入補助辦理，以解決長期多處滲水等問題，另英才樓屋頂面積廣大，適合放置太陽能板發電，該局已核定1000萬元給學校進行相關補照改善工程，俟完工領取使照後，透過廠商租用學校屋頂擺放太陽能板種電，能夠收取屋頂租金，對學校來說多經費的挹注。

潭子國中於1994年設置的廣播系統，使用年限8年，校方使用已逾28年，至今卻無經費可更新。校長蔡玉玲說，目前類比系統無法與學校電腦設備相聯結，廣播系統須更新為數位式系統才能與學校電腦連結相容，相關改善經費90萬元。經市議原賴朝國爭取下，葉俊傑當場同意補助辦理。

蔡玉玲強調，學校校舍多為40年以上建築，近年因為教室破損、滲水問題嚴重或教學設備老舊等，礙於經費預算不足，一直得不到完整修繕，感謝立委楊瓊瓔及市議員賴朝國協助，向教育部及教育局等單位爭取經費，讓師生教學環境可獲得有效的改善。