大學申請入學放榜，台中市僑泰高中總計有86人錄取國立大學，成績亮眼，其中，錄取台大的楊哲鈞患有「大舌頭」的毛病，國中畢業時成績不突出，一度選擇公立高中就讀，卻因此迷失自我，高二時轉學到僑泰，在教師、同學鼓勵下重拾書本，如願考上台大經濟系A組。

校方指出，楊哲鈞國中會考成績僅2A3B，且英文是他的死穴、只考了B＋，他最初選擇公立高中，一度迷失自我、成績一落千丈，英文成績更是全校倒數，高二轉入僑泰後，重新找回讀書的步調，大學學測考出4頂標、1前標佳績，最弱的英文科更拿到頂標成績13級分。

值得一提的是，楊哲鈞長期有「大舌頭」的毛病，他說，深刻了解新課綱重視表達力，擔心會影響升學，近兩年積極接受治療，還在老師與同學協助下努力練習口語表達，將缺點轉化為亮點。校方強調，楊在面試時，連教授都無法相信、直呼「不覺得你口說有什麼問題」。

楊哲鈞強調，轉學對他來說是個挑戰、但也是轉機，以往他從未想過可以當台大人，現在夢想成真，很感謝師長與同學幫助，讓他找回讀書的方法與自信。

僑泰高中校長温順德說，學校在今年繁星推薦已有11名學生錄取醫科及頂大、35人錄取國立大學，個人申請管道又添9名頂大、86名國立大學錄取生，預計7月分科測驗後，頂大人數可突破25人、國立大學可達150人。