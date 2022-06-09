孫協志（右）在《飢餓遊戲》中大玩枕頭戰挨K。（中視提供）

孫鵬在《飢餓遊戲》中嘴角失守，不怕破壞形象。（中視提供）

許孟哲（左起）、貝童彤、無尊、孟潔、峮峮、孫協志、蔡黃汝、王仁甫以及孫鵬在《飢餓遊戲》中玩遊戲闖關。（中視提供）

孫協志日前在臉書發文，形容節目收掉就像被分手一樣，感覺傷心又遺憾。他與王仁甫、許孟哲、蔡黃汝（豆花妹）、峮峮主持的中視《飢餓遊戲》開播至今快滿6年，因為是外景實境型態，所以每回錄影都得全「力」投入。在本周日（12日）將播出的節目中，孫協志玩枕頭戰，被打到跪地護頭，眼睛還蒙著眼罩，「背部受到的重擊感，感覺很像有人從3樓跳下來撞到我。」但孫協志也沒爆氣，認命地繼續進行遊戲，展現外景主持人敬業的一面。

王仁甫玩遊戲很敢衝也很瘋，但枕頭戰對上蔡黃汝和峮峮，則是展現紳士風範，先讓兩個女生攻「打」1分鐘，完全沒還手。他雖然嘴上總是埋怨製作單位偏心女主持人，但錄影現場卻很照顧她們。同樣也很紳士的還有孫鵬，枕頭戰完全不忍對女藝人下手太重，還趁著玩遊戲叮嚀蔡黃汝，「以後結婚要好好選男人」。

孫鵬第4次上《飢餓遊戲》每次都帶來看點。有一關他負責出題，必須嘴巴含著水，邊念故事書，過程中水還從嘴角流出，孫鵬也不在意破壞形象，「我是用生命在講，快嗆死了。」另一題，他為了模仿母雞，嘴巴一直發出不同頻率的『咕咕聲』，在場藝人一聽都笑到「嘿咕」（台語）。 《飢餓遊戲》每周日晚8點在中視播出。