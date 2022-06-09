星座運勢網站「星座巫師」分析，白羊座、水瓶座、天蠍座、射手座、摩羯座的抗壓力最強，遇到挫折絕對不會被打倒，因此往往能做出亮眼的成績，成為令人欽佩的榜樣。

▍第五名：白羊座

白羊座性格熱情，充滿正能量，只要立下目標，就會勇往直前，不會被任何困難打倒，他們衝勁十足，就算任務再危險，處境再艱難，也不會讓他們退縮，不過他們往往是憑著傻勁行動，缺乏思考判斷，所以常常會白費工夫。

▍第四名：水瓶座

水瓶座的精神力很強大，將所有危機視為轉機，面對壓力的時候，會思考這能帶給自己什麼樣的成長，然後從艱鉅的處理過程中吸取寶貴的經驗，因此在每次挑戰之後，實力都會大幅成長，他們把困境當做學習的機會，從來不會被壓力擊垮。

▍第三名：天蠍座

天蠍座無法忍受平淡無奇的生活，為了激發自己的潛力，他們會主動挑戰各種難題，因此生活中的壓力完全不會對他們造成困擾，反而能激起他們的鬥志。天蠍座知道唯有離開舒適圈才能讓自己迅速進步，所以面對壓力會全力以赴，拿出堅強的意志力對抗到底。

▍第二名：射手座

射手座人生態度樂觀又積極，充滿活力，而且他們行動力很強，當壓力降臨的時候，他們的腦筋會立刻開始動起來，迅速想出解決方式，忽略無用資訊，然後迅速著手處理，對他們來說壓力就是前進的動力，沒有什麼好懼怕的。

▍第一名：摩羯座

摩羯座性格沉穩，有耐心，沈得住氣，而且非常理性，在付諸行動前往往會經過深思熟慮，一旦下決心要做好，就會堅持到底，不會被任何困難打倒，他們在事業上充滿野心，抗壓力很強，因為渴望成功，他們會發揮吃苦耐勞的特質，直到達成目的才肯罷休。