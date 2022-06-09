宜蘭縣長林姿妙今天（9日）宣布，宜蘭縣從6月13日起，所屬各級學校恢復到校上課，縣府將免費提供宜蘭縣高中、國中、國小、幼兒園、課照中心及補習班所屬教職員工，每人2劑家用快篩試劑，確保校園健康安全。

縣府表示，考量各國小即將在6月10日打完第一劑疫苗，且各國高中也開始施打第3劑，因此宜蘭縣所屬高中、國中、國小、附設幼兒園、補校及進修部等，6月13日恢復學校實體課程，以維護學生受教權益。

教育處表示，會要求各級學校防疫準備和學習安排，落實校園、廚房等環境清消工作，並加強午餐食材稽查及確保供餐品質，維護學生正常學習和作息；只要做好防疫及清消工作，畢業典禮可採實體辦理；而家長基於防疫目的，為學生向學校請假者，也請學校從寬認定，不列入出缺勤紀錄、不扣減學業評量成績。

林姿妙也宣布，免費提供宜蘭縣高中、國中、國小、幼兒園、課照中心及補習班所屬教職員工，每人2劑家用快篩試劑；學校部分由各校轉發、課照中心及補習班部分請至教育處領取。

此外，教育處將責成各級學校，如有師生確診或停課，應通知全體教職員工生及家長，並公告在學校網頁，或提供學校專線供家長詢問和通報。

疫情部份，宜蘭縣新增1285人確診，新增4名死亡個案，年齡介於80歲至90多歲之間，2位女性、2位男性。1人施打1劑疫苗，3人施打2劑；其中2人為長照機構的住民。4人從5月28日至6月5日陸續發病，5月31日至6月4日病故。