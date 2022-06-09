疫情打擊之下，服務業持續累虧三年，再能撐的老闆現在口袋也都空空空，商總理事長許舒博呼籲，政府紓困要能務實接地氣，先紓困再振興，否則最後政府、勞資、百姓三輸，就後悔莫及，提五建言盼政府重視。

一、追加500億 先紓困後振興

本土疫情規模嚴峻遠超過去年三級警戒，產業受創嚴重，政府雖未宣布三級警戒，但應有三級紓困作為，以行政院編列的345.6億紓困與振興經費，相較去年企業紓困預算執行就有476.9億，今年產業在持續累虧情況下，重災產業更多更廣，政府應於疫情高原期間，至少追加紓困預算500億作為受創產業紓困補助用，且應先紓困救命，再推振興救經濟，才能真正符合產業需求與期待。

二，企業累虧三年 政府持續紓困

去年政府推出紓困4.0方案，以同年5月至7月期間任一個月營業額較3月至4月之月平均營業額或較108年同月營業額減少達50％為要件，認定為艱困事業，唯我服務業已飽受疫情衝擊邁入第三年，政府除應持續予以紓困協助外，在艱困事業認定上，比較基期應考量企業累虧情形，制定合理標準，並簡化申請程序，讓受創產業能盡快領到救命錢。

三，擴大稅務減免 減徵營業稅

去年財政部因應疫情衝擊推出五大應變措施，今年疫情爆發再度重創服務業，卻未提出任何紓困作為，反觀地方政府為協助當地企業，相繼宣布減免房屋稅及娛樂稅等紓困方案，今年各行各業再受疫情衝擊，除交通部已承諾遊覽車減徵第3季汽燃費外，其餘受創產業如餐飲、旅宿、貨運、汽機車、糕餅、食品流通／製造、攝影等行業，均提出減免或緩徵營業稅之紓困需求，建請財政部應擴大稅務減免，減收受創產業營業稅至少三個月。

四，開放國境解封 三劑疫苗『陰』免隔離

我國邊境封鎖超過兩年，嚴重衝擊觀光產業，世界各國正陸續開放國境，例如：南韓6月8日起入境免打疫苗免隔離，日本6月10日起開放外國旅行團入境免篩免隔離。我國疫苗覆蓋率已日漸提高，三劑疫苗覆蓋率達六成五以上，且國內確診人數雖高但多為輕症，開放國境條件已臻成熟，建議政府盡速鬆綁邊境管制(7＋7天)，比照與國內確診密切接觸者，打滿三劑疫苗採陰則免隔離，為產業注入新活水。

五，免費快篩試劑提供第一線服務人員 安心上工

服務業為高度「人與人密切接觸」之產業，在「與病毒共存」政策下，定期快篩應成為服務業從業人員未來之基本防疫措施。參考國外經驗，英、美、新加坡等國皆有「免費快篩劑寄到府」之服務，反觀台灣快篩劑每劑100元至180元不等，對於經常有快篩需求之服務業從業人員，長期可謂一筆不小負擔。

建議政府應提供免費快篩劑給與醫療院所密切接觸的從業人員，及第一線服務業從業人員，例如餐飲、旅宿、貨運配送、醫療器材、廢棄物清除、美容服務及就業服務等行業，除照顧所有第一線服務人員的健康，也才能真正落實「與病毒共存」。