苗栗縣長徐耀昌9日上午參加新課網共學分享會。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府為強化108學年度新課網，充實教師有效教學、差異化教學、多元評量等專業素養，9日上午辦理新課網共學分享會，因受疫情影響採用線上直播，會中分為國小前導學校場、國中前導學校場、績優輔導團隊場、教師社群場與精進試辦計畫場等5間線上會議室，縣長徐耀昌期望透過績優團隊分享課程，促進苗栗縣教育的活水。

縣府教育處為讓所有教育夥伴都能深化新課網「從學知識到學素養」的課程思維，特別邀請課程專家進行分享後的評論與指導，經由他們的嚴謹審視，全面提升苗栗教育人員的教育力量，行銷到全國各地。

教育處長葉芯慧表示，苗栗縣推動新課綱一直全力以赴，期待學校教師在課程與教學上不斷卓越精進，透過「新課程、新思維」的實踐提升教育力，從校長、主任領導品質效能提升教師專業，有效教學成長，學生學習全面躍升，全面性的推動。

同時，透過整合相關計畫，促進教師端課程實踐及備課觀課議課的能力，緊扣學生學習成效分析，實踐改善循環模式，強化教與學的品質，此次發表的優質團隊，將苗栗的教育實踐力充分展現，更期待所有教育夥伴持續耕耘，擴大苗栗教育的軟實力。

徐耀昌9日上午參加共享會時表示，期待透過此次的新課綱共學分享會，能促進苗栗縣教育的活水，透過績優團隊分享課程進行的成功學，提供縣內學校借鏡。且在「學習品保、全栗共好」的教育願景之下，深化學力與素養，並感謝全體教育夥伴的用心。