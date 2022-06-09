台大醫院感染科醫師李秉穎今表示，國內疫情最快可在今年9月平息，民眾好奇9月是否有望出國旅遊？陳時中表示「出國的可能性應該是有，但我也不敢講說一定有」，按照目前疫情發展和各國國門開放情況，當然是有這個機會。

目前國內針對密切接觸者已取消居家隔離規範，有媒體詢問，如果未來開放觀光旅遊團入境，是否會採比照日本做法，一旦有團員確診，其他團員就需要隔離？陳時中表示還沒定案，但規矩會盡量一致，以免大家不知道怎麼遵守，反而導致混亂。