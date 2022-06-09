包括美國參議員Amy Klobuchar等兩黨國會議員周三表示，他們已經獲得在參議院通過一項科技法案所需的票數，並敦促國會盡快進行表決。這項法案旨在抑制Meta旗下臉書、蘋果、Alphabet旗下谷歌和亞馬遜等4大科技巨頭的權力。

眾議院和參議院將取得的法案版本，將禁止這些重量級科技公司透過搜尋結果或其他方式圖利自家業務。民主黨籍參議員Klobuchar表示，如果我們認為我們無法獲得60票，我們就不會要求表決。站在其身旁表達支持之意的包括共和黨參議員Chuck Grassley、民主黨眾議員David Cicilline，以及共和黨眾議員Ken Buck。

在參議院，法案通常需要獲得60名參議員支持才能中斷辯論，並進入最終表決。

消息人士透露，參議院料將在今年夏天對這項法案進行表決，最快可能在6月底，而眾議院隨後將表決參議院通過的版本。

眾議員Buck表示，這項法案必須在6月通過。參議員Grassley表示，我們認為參議院應進行表決，且應盡快表決。

被點名的科技巨頭表示，這項法案將危及Google Maps和Amazon Basics等備受歡迎的消費者產品，並使這些公司更難以保護用戶的安全和隱私。

眾議員Cicilline反駁這些科技公司對該法案的批評，並表示他預期眾議院「很快」就會進行投票。他表示，這項法案不會阻止亞馬遜向其Prime會員提供免費送貨或其他服務，但會禁止亞馬遜透過操縱搜尋結果來誤導顧客，也會禁止亞馬遜透過竊取賣家非公開的產品資訊來欺騙他們。