連鎖餐飲集團揚秦(2755)公布2022年5月自結合併營收1.57億元，較4月1.51億元成長4.41％、較去年同期1.25億元成長25.26％，改寫歷史新高。累計前5月合併營收7.39億元，較去年同期6.4億元成長達15.53％，續創同期新高。

揚秦表示，國內民眾已養成良好防疫習慣，且早午餐為外食市場的民生消費剛性需求，即使本土疫情起伏不定，門市營運與消費者習性已進入新常態，帶動營收穩定成長。不過，隨著居家隔離人數漸增，對消費力道與職場人力將造成影響。

揚秦執行長卓靖倫表示，本土疫情自5月步入高峰並維持在高原期，雖然政府防疫政策朝向逐步鬆綁，但麥味登門市為打造舒適安全的用餐環境，防疫作為已內化為門市營運準則，定期清潔及消毒環境，以保障顧客及員工健康。

隨著全台確診人數爆增的影響，各行各業居家上班或居家隔離人數眾多，卓靖倫指出，除了對門市來客數造成影響外，門市容易因人力調度而出現暫時店休或縮短營業時間狀況，則是餐飲產業面對的另一隱憂挑戰。

揚秦旗下「麥味登」目前全台總店數880家、「炸雞大獅」海內外店數共74家。展望後市，揚秦認為疫情發展趨勢仍是餐飲市場能否重回榮景的觀察重點，同時亦將參與明（10）日起至13日於台北世貿一館舉行的2022台北國際連鎖加盟大展夏季展。

揚秦表示，以國民經濟美食著稱的早午餐品牌「麥味登」及炸雞品牌「炸雞大獅」，在疫情下皆持續穩定成長，已成為創業者詢問焦點，預約加盟於展前即反應熱烈。預期本土疫情趨緩後，加盟創業市場將重拾動能，增添公司營運成長動能。