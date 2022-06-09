華南金(2880)旗下華南銀行響應政府政策，率先推出「齊心抗疫，華銀挺你」優惠專案貸款2.0，自111年7月1日起自辦紓困優惠貸款，受理期間至112年6月30日，以具體行動力挺企業度過疫情難關。

華銀既有企業授信戶、個人房貸或信貸客戶如受疫情影響，也可提出舊案展延申請，即日起至112年6月底前到期的貸款本金，視個案情形可提供授信期間展延(或寬限期)最長1年，或申請調降貸款利率等措施減輕還款壓力。

華銀表示，凡有需要的客戶可以就近向華南銀行各地營運據點提出申請，也可以預先以電話或傳真等方式提出申請。另外，信用卡客戶如受疫情影響致還款困難者，自即日起至112年6月底止，視個案情形也可提供緩繳期(最長6個月)，緩繳期間產生之違約金及循環利息等費用免予計收，客戶可直接致電華南銀行客服專線(02)2181-0101洽詢。

而為便利企業申貸，華南銀行「企業線上貸款平台」結合實體與網路，提供企業24小時全年無休的線上申請服務，企業在貸款平台上輸入公司名稱、統一編號、地址及公司聯絡電話等資料，並指定欲往來之分行，華銀就會指定專人直接聯繫，讓客戶申請貸款更為便利，大幅縮短申請流程，最快在三天內就可取得所需資金。