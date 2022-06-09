一聽黃子佼提到年紀大，陳庭妮表情當場僵掉，邱木翰在旁努力憋笑。（Yahoo TV提供）

陳庭妮（中）表示因為爬山，現在雙腳指甲都脫落。（Yahoo TV提供）

陳庭妮近日為宣傳新戲《愛情發生在三天後》，特地造訪黃子佼主持的Yahoo TV《佼心食堂》，被求婚半年的她，談到求婚經過表示內心五味雜陳，甚至脫口說出「超煩，而且超累。」

陳庭妮提起當時求婚竟被媽媽「爆雷」，陳庭妮嘆了口氣，坦言：「我超悶。」看到媽媽傳來的訊息時，陳庭妮猶豫要不要告訴胡宇威，因為如果不說，求婚當下的開心反應就是假的，「可是我說了，他會不會覺得很痛苦？」所以最後她決定把訊息給胡宇威看，同時錄下他的反應。胡宇威第一時間嘴角抽動，最後好不容易才擠出一個「蛤」字。

為了求婚，他們大費周章爬到山上，陳庭妮無奈吐露真心話：「超煩，而且超累。」而且因為爬山路程太久，下山後兩隻腳的大拇趾全部瘀青，現在腳趾甲都是脫落的狀態。陳庭妮說本來幻想中的求婚場景應該很浪漫，不過現在也是一種另類的回憶，如果真的要選擇，她還是會選鑽戒，因為腳趾甲再長就有了。

《愛情發生在三天後》描述一群大學同學，攜手走過青春時光，多年後因故重逢，但彼此人生早已走上不同道路。劉冠廷和陳庭妮是繼《火神的眼淚》後再度合作，陳庭妮表示，讀書時期是很棒的時光，就連在劇中，他們一群好友也是吵吵鬧鬧，最後大家都分不清楚是拍戲累還是玩到累。

黃子佼吐槽：「妳現在會累是因為妳年紀大了啦！」陳庭妮一聽臉色一僵，五官逐漸扭曲，故意發出怒吼配上雙手握拳。黃子佼趕緊解釋，大學時期的體力確實比現在好。陳庭妮也不得不認同，感嘆：「現實總是殘酷的。」

邱木翰私下在大學時期就和陳庭妮認識，兩人還曾試鏡相同的廣告，也有共同朋友。他的第一支廣告是和郭采潔合作，在《火神的眼淚》中也有他的身影。這次在《愛情發生在三天後》裡，邱木翰飾演同學間的開心果，在人群中不起眼，但大家出遊時一定少不了他。

也有演出《愛情發生在三天後》的孟耿如向黃子佼爆料，邱木翰在拍戲現場很ㄎㄧㄤ，他完全不否認，還自嘲：「導演都說我是神經病。」邱木翰笑說大概是因為沉浸在角色裡面，太High才會想引起大家注意。

有過《火神的眼淚》合作基礎，陳庭妮、邱木翰和劉冠廷更熟悉。陳庭妮回憶，有一次劉冠廷捉弄她，把她吃到一半的早餐調包，夥同其他人佯稱被導演吃了，讓陳庭妮氣到不行。劉冠廷見狀不妙，趕緊把真的早餐拿出來，陳庭妮還是沒消氣，怒斥：「怎麼可以玩食物！」但他們的感情沒變，照樣一起玩鬧熟到就像真正的同學。