新竹市康樂里「飛機公園」。（圖／取自鄭宏輝臉書）

行政院顧問鄭宏輝爭取代表民進黨參選新竹市長，近期走訪地方不遺餘力。鄭昨日（8）赴新竹市康樂里會勘，指出該里位於新竹機場旁，早年曾經歷新竹空戰，空軍基地也特別贈予F104戰機，目前就擺設在康樂公園內，也是居民口中「飛機公園」的由來。鄭更打趣表示，來到新竹一定要來康樂里，大家一起來「搞飛機」。

鄭宏輝昨日在臉書發文表示，康樂里位於新竹機場旁，作戰時期常在第一線參與新竹空戰，空軍基地也特別贈予F104戰機，目前就擺設在康樂公園內，也是居民口中「飛機公園」的由來。

鄭宏輝指出，2013年康樂里3座防空碉堡核定為新竹市定古蹟，兩座較大的碉堡緊鄰民房，內部分為四層、各設有機槍口，而較小的一座就在飛機公園裡，接近地板處還能看到機槍口，讓人好奇不知內部是什麼樣子？

鄭宏輝強調，里長林再興推動康樂社區營造，笑說自己是「搞軌搞飛機」的里長，努力復興庄內的「槺榔驛」古輕便車。他也跟林說好，今年「打開新竹」活動，一定要打開康樂里、打開飛機公園碉堡、槺榔驛古輕便車；鄭更笑稱，請大家一起來「搞飛機」。