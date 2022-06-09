苗栗縣政府9日表揚參加全國表演藝術優秀國中小學藝術社團。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府9日表揚參加全國表演藝術優秀國中小學藝術社團。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

獲得嗩呐獨奏特優第1名的公館國中李育誠，現場表演嗩吶獨奏。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣國中小學推展藝術活動深化有成，參加全國表演藝術競賽傳出捷報，共有僑善國小等8所學校榮獲特優殊榮，2名學生參加個人表演項目獲得特優，25名學名獲得優等，成績非常亮眼，秘書長陳斌山9日主持頒獎表揚，期望同學繼續努力，在藝術發展上發光發熱。

苗栗縣各國中小學為了培植學生表演藝術內涵，鼓勵學生培養多元化藝術興趣，成立各種藝術社團，其中有多所學校的藝術社團享有盛名，經常在縣內重要活動中演出，獲得各界肯定，也成為有意投身藝術研究學生最佳管道。

這些來自各校藝術社團的同學們，參加「110學年度全國表演藝術類競賽」大傳捷報，在全國表演藝術競賽團體組中，包括頭份市僑善國小舞蹈團、苗栗市建功國小舞蹈團、頭份興華高中國中部絲竹樂團、頭份國小國樂團、國份國中國樂團、竹南國小弦樂團及頭份建國國中歌謠團等共計8隊，勇奪「特優」佳績。

個人組則有2位學生榮獲全國「特優」第1、2名，包括了嗩呐獨奏的公館國中李育誠及頭份國中張宏郡，而苗栗高中邱禹倫同學榮獲優等全國第三名。另外有25名學生榮獲全國「優等」的肯定。這段時間，因練習時間受疫情限制，但是同學們的學習不曾間斷，再次展現苗栗孩子的堅毅韌性，精彩的表現值得讚許。

秘書長陳斌山9日在縣府第2辦公室國際會議廳頒獎表揚這些優秀學生，特別指出，縣府為深耕美感教育、活化藝術，每年定期舉辦各項藝術競賽，並挹注經費鼓勵學校及學生參賽，提供給同學們一個多元發展及交流分享的舞台，大家一起交流分享。縣府非常重視培養學生多元才藝，積極推廣縣內多元社團，鼓勵學生踴躍參與社團活動，培養多元才能，因此能在全國性比賽中獲得如此傲人的成績，而這不僅是對學生潛能與才華的肯定，更是縣府大力支持和積極推動多元才藝教育，以及教育處與各級學校與教師在藝術教育上認真耕耘的成果展現。