網路近日瘋傳一部影片，基隆一名婦人8日下午自後方靠近一輛白色轎車，不畏大雨，逕自橫躺在地板上，並用蠕動的方式，慢慢移往轎車的後下方，疑似欲製造假車禍敲詐，直到聽到民眾表示要報警，婦人才起身逃之夭夭。影片曝光在網路後，引起熱議。

透過網傳影片可見，事發地點為基隆市仁愛區仁三路，一名婦人不顧外頭下雨、地面濕滑，突然走到一輛白色轎車後方，躺平在地面，接著一左一又右挪動，把自己「喬」到轎車下方，身體緊貼著後輪，舉止相當詭異，疑似想製造假車禍詐財。

下段畫面中，該車駕駛發現婦人躺在車輪後方，嚇得告訴對方要報警，孰料，婦人聽見「報警」2字，便立刻站起身，離開現場，荒唐的過程全被一旁民眾以手機錄影拍下。

影片曝光在網路上後，不少網友表示，「是要躲雨嗎？」、「家裡沒吹風機，還好有排氣管可以吹乾衣服」、「碰瓷技術零分」；也網友直呼，若是未注意到婦人，不小心開車輾過去，後果不堪設想。

警方表示，若民眾故意製造假車禍來詐取和解金，可能涉及《刑法》第339條詐欺罪嫌，如遇上述疑似製造假車禍情形，請保持冷靜，並立即撥打110專線請警察到場處理，以保障自身權益。