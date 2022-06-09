因應高齡化及少子化社會的來臨，金管會自2020年推動「信託 2.0」以來，台北富邦銀行積極響應主管機關政策，發展全方位的信託服務，現更推出「預見信福」預開型信託專案，無資產門檻限制，且可協助民眾透過「定額月存」的方式預先規劃理想退休生活，7月底前簽約可享0元簽約費、資產累積期0元信管費、信託給付期0.2％信管年費率的優惠。

面對2025年台灣即將邁入超高齡社會，民眾究竟需要準備多少退休金才足夠？2021年國人平均壽命為81.3歲，而根據勞動部2021年「勞工生活及就業狀況調查」發現，勞工預計退休年齡平均為61.3歲，換言之，一般民眾退休後平均將有20年沒有工作收入。若依主計處統計每人每月消費支出平均為新台幣23,262元，換算起來退休民眾平均至少需要新台幣558萬元的基本開銷，尚不包含大型醫療支出以及通膨物價上漲的影響，僅靠退休金已不足以支付退休後生活需求。

北富銀建議民眾可運用「預見信福」預開型信託為退休生活預做準備。預開型信託鼓勵民眾預先成立信託，透過信託累積退休資金，並事先約定信託資金的用途或信託給付啟動的時間點，在信託給付啟動前，民眾亦享有較低的信管年費率。

北富銀繼2021年推出「信託數位化託管機制—安心知付功能」，方便委託人及監察人透過網行銀即時掌握信託資產及用途，「預見信福」預開型信託服務更搭配「定額月存」新機制，客戶可以於簽訂信託契約時，約定從北富銀的一般活存帳戶每月定期扣款至信託帳戶，協助客戶自動且有紀律的存入資金，這筆資金可搭配理財規劃，讓信託資產持續增值；與此同時，委託人亦可預先約定資產給付原則，除了可確保信託資產專款專用，按委託人意願進行給付之外，亦可確保信託資產的獨立性與安全性，讓退休生活更有保障。

「預見信福」提供了非常友善的分段收費模式，當委託人簽訂信託服務合約、轉入信託資金，即進入「資產累積期」，此時可透過多元資產配置和理財規劃持續累積資產，信管年費率為信託資產的0.15％，7月底前簽約，北富銀還提供0元信管費的優惠；而當信託啟動給付功能，即進入「信託給付期」，信託帳戶開始依約定撥款給付每月生活費、安養費、醫療費或教育等固定支出，此時的信管年費率則為信託資產的0.2%。藉由「預見信福」提供定額月存的方式，兼具參與門檻低以及分段收費的特色，北富銀希望能翻轉「有錢才能信託」的刻板印象，讓信託服務更親民與便民。

北富銀長期投入友善金融的服務，致力將信託服務打造成為國人退休旅程的標準配備，以期發揮金融安全、穩定的力量，在持續深耕與結合數位科技的發展之下，北富銀信託業務持續穩健成長，截至2022年4月底，北富銀安養信託的資產規模年成長已達30％。隨著超高齡社會即將到來，北富銀認為，過好人生下半場是每個人都必須面對的重要課題，理想的退休生活有賴預先準備、詳細規劃，民眾可運用預開型信託服務儲存和管理退休金，透過有紀律、持續性的累積，為未來退休生活做足完善準備。