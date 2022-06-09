吳敏濟要求於大智街汰換管線工程的自來水公司，將鐵板與地面凹凸不平處鋪上護墊，減少噪音避免夜間吵到居民。（市議吳敏濟提供）

台中市大甲區雁門路與錦上街口地勢低窪逢雨成災，市議員吳敏濟多次會勘並爭取3550萬經費施作雨水下水道。吳敏濟9日指出，他要求施工單位應做好交維計畫，同時要求於大智街汰換管線工程的自來水公司，將鐵板與地面凹凸不平處鋪上護墊，減少噪音避免夜間吵到居民。

水利局副局長馬名謙說，為改善大甲區雁門路與錦上街口地勢低窪逢雨成災問題，施設雨水下水道工程由雁門路往北，沿大智街往西接和平路，最後往南導流進后里大排；排水箱涵總長600公尺，寬度2.3到3公尺，雨水井及連接管15處，人孔井6處，集水面積約36.74公頃，總經費3550萬元，預計明年3月完工。

吳敏濟表示，在大智街同時也有自來水公司進行管線汰換工程，管線挖掘後未封層前會暫放鐵板供住戶出入，但因進度緩慢久放多日，車輛經過會發出很大的噪音，影響住戶生活品質，透過各單位的共同會勘，要求自來水公司設法改善，以免附近民眾飽受噪音所苦。

吳敏濟指出，水利局雨水下水道工程施工期間，垃圾車只能停在附近定點收集，很多居民反映聽到聲音出來垃圾車早已揚長而去，他要求清潔隊應立即協調改善；否則年輕人白天去上班，追垃圾車都是婦女與長輩，既辛苦又危險。

自來水公司股長黃信維表示，台水將要求廠商在鐵板下方設置軟墊吸震，以減少噪音，也會儘快趕工，早日讓居民恢復正常生活。大甲清潔隊隊長楊仲平說，已協調好隊員在定點收集垃圾，將會把時間延長，讓居民都可以來得及倒垃圾。

吳敏濟強調，水利局施工期間要做好交維計畫，盡量不要影響民眾上下班，也期待能夠提高效率，讓工程早日完工，讓錦上街、雁門路口以及大智街較低窪易淹水地區，早日脫離淹水之苦。