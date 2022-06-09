莫德納次世代疫苗昨天傳出好消息，中央流行疫情指揮中心今天表示，我國向莫德納採購的數量還剩1000多萬劑沒到貨，合約中也保有選擇次世代疫苗的權利，只要該疫苗能夠通過食藥署審查，就能夠取得。

莫德納疫苗昨天宣布最快將於今年夏天上市，且對抗Omicron病毒抗體可提升8倍，指揮中心今天指出，目前掌握到美國預計6月底進行審查，台灣方面也會請莫德納盡速提供相關技術文件，由我國食藥署進行審查。

指揮中心發言人莊人祥表示，國內莫德納疫苗庫存還剩371萬劑，合約中還有1000多萬劑未到貨，目前還未看到該公司提交相關技術性資料，將請廠商提供後由食藥署進行審查，通過後再請ACIP開會討論接種事宜。

不過莊人祥也說，我國要取得次世代疫苗還得看莫德納公司的生產情形，目前都還未對外公布，國內還有一部分族群尚未打滿疫苗，因此分配上會先以國內需求為優先。