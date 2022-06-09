國內首例青少年新冠死亡個案，依照中央流行疫情指揮中心規定於24小時內火化，但家屬控訴，法醫相驗Ct值已不具傳染力，為何仍要在一天之內火化？指揮官陳時中今天回應，現階段規定就是如此，只要是確診遺體，都要在24小時內盡速火化。

對於行政院所提出的，將朝讓民眾可瞻仰遺容的方式處理確診遺體，陳時中也指出有困難，因為確診遺體處理原則從公告之後，一直都是維持24小時內報告，且處理是以火化為原則，執行上也要經過消毒後用兩層屍袋包裹，且完成後不得再打開，若再將其打開恐會有殘餘的氣體溢出，增添感染風險。

至於要將遺體放置在冰櫃內供人瞻仰？陳時中坦言，放置在冰櫃就會有染疫風險，若不放在冰櫃內處理上又會有難度，因此實際上要操作恐有困難，但仍會請內政部找民政專家、業者一同討論，提出最妥適方法。

對於確診遺體相關處理原則，是否會考慮授權地方政府自行規劃、制訂殯葬處理指引？陳時中也說，只要符合公共衛生的感控措施，以及民政的相關要求，衛福部在公共衛生上若有什麼需要配合討論的，都樂於一同參與討論。