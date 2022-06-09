盧男藉口要介紹兒子的20歲女網友小美給友人認識，去年9月邀她到山上農舍與親友喝酒，小美到戶外跟男友講電話導致腿邀蚊叮咬，盧男趁機帶初次見面的小美進房塗藥，竟不顧她抵抗、且房外都親友，強將她抱上床玷汙。一審依強制性交罪判盧3年6月；小美提民事訴訟求償150萬6700元，盧同意請求當庭認錯，全案可上訴。

盧男得知兒子小盧認識女網友小美，以介紹給黃姓友人為由，邀她到公墓旁的農舍喝酒，小盧去年9月12日晚間8時開車載他女友及小美抵達農舍，一行人在客廳喝酒聊天，小美到門外草皮與男友講完電話返屋，發現雙腿被蚊子叮咬，在客廳自行擦藥。

盧男見狀要求幫忙擦藥，因外出的小盧等人返農舍，盧男藉口在客廳公然擦藥不好看，要換地方擦藥，就帶小美進房間，豈料，盧男竟起淫念上下其手，小美奮力推開、抵抗表達不願，但遭盧強抱上床，因礙於房外都是盧家人，她不敢作聲大叫求救，慘遭盧男玷汙。事後，小美報警。

盧男到案坦承犯行，盧家人及友人等4人作證，刑庭法官以盧男強制性交造成小美身心受創，審酌犯後坦承犯行，依強制性交罪判3年6月。

小美再提民事訴訟求償，控告盧以不法手段，違反她性自主權力強制性交得逞，導致她重鬱症復發，要求賠償就醫診療費用6700元、精神撫慰金150萬元，共求償150萬6700元。

盧男當庭同意，並請求與小美和解，希望能作為刑事部分參考酌減量刑，但經移付調解後，並未獲得和解，民庭法官判盧男賠償150萬6700元，仍可上訴。

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